Die spanische Regierung nimmt die Frauenfußballliga in die offiziellen Fußballpools auf, was die Einnahmen erhöhen wird

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Die spanische Regierung hat einen Schritt zum Wachstum der Frauenfußballliga (Liga F) unternommen, indem sie sie in die Fußballpools (quinielas aufnimmt, was die Einnahmen aller Vereine erhöhen wird. Dies wird ihnen laut dem Ministerium für Bildung, Berufsausbildung und Sport helfen, "das Wettbewerbsniveau einer Liga weiter zu heben, die Sichtbarkeit gewinnt, mit dem Ziel, ein internationaler Maßstab zu werden".

Ein königliches Dekret erklärt, dass der Obere Sportrat (CSD) insgesamt 45,50 % der Einnahmen aus der Glücksspielsteuer für Wetten an den spanischen Profifußball ausschütten wird: 30,50 % gehen in die Herrenliga und 15 % in die Frauenliga

Der Rest der Einnahmen wird folgendermaßen verteilt: 49,95 % gehen an die Provinzräte über deren jeweilige autonome Gemeinschaften und 4,55 % an den Königlichen Spanischen Fußballverband (RFEF), der später an den nicht-professionellen Fußball verteilt wird.

"Die Professionalisierung des Frauenfußballs ist weit mehr als nur eine sportliche Maßnahme: Es ist eine Wette auf Gleichberechtigung auf und neben dem Spielfeld", sagte der spanische Premierminister Pedro Sánchez.

Die Frauenfußballliga wurde 2021 vom Hohen Sportrat professionalisiert, der sie mit 20 Millionen Zuschüssen unterstützte, die über drei Spielzeiten verteilt wurden, sowie Zuschüssen im Wert von 21 Millionen Euro, die für die Verbesserung ihrer Infrastruktur bestimmt waren.