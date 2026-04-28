Die spanische Basketballlegende Moncho Monsalve, der mit Real Madrid drei Europapokale gewann, stirbt im Alter von 81 Jahren

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Die Basketballwelt in Spanien trauert um den Tod eines ihrer historischsten Spieler und Trainer, José Manuel Monsalve, bekannt als Moncho Monsalve, der im Alter von 81 Jahren verstarb. Von Real Madrid als eine ihrer großen Legenden beschrieben, gewann Monsalve zwischen 1963 und 1967 drei Meistertitel, drei spanische Pokale und drei Europapokal. Er bestritt außerdem 61 Spiele für Spanien und gewann die Silbermedaille bei den Mittelmeerspielen 1963.

Seine Karriere wurde jedoch vorzeitig beendet und er beendete sich 1971 im Alter von 26 Jahren wegen mehrerer Verletzungen, doch er begann fast sofort als Trainer zu arbeiten, trainierte für Barcelona, Saragossa, Murcia, Málaga und viele andere sowie für die Nationalmannschaften Marokkos, der Dominkanischen Republik und Brasilien, wo er unter anderem die FIBA Americas Championship for Men mit Brasilien gewann.

Er arbeitete bis zu seinen letzten Jahren als Trainer der jungen Teams der UCAM Murcia weiter, war außerdem Teil des technischen Teams des spanischen Basketballverbands sowie Experten und wurde in die Hall of Fame des spanischen Basketballs aufgenommen.