Die Schweiz plant, nach Kostensteigerungen weniger F-35-Jets zu kaufen

Die Schweiz erwartet nun, etwa 30 F-35A Lightning II-Flugzeuge zu kaufen, sechs weniger als ursprünglich geplant, aufgrund steigender Kosten, wie die Regierung bekannt gegeben hat. Verteidigungsminister Martin Pfister sagte, Bern fordere vom Parlament weitere 394 Millionen Schweizer Franken zur Unterstützung der überarbeiteten Anordnung.

Die Jets werden von Lockheed Martin produziert und sind Teil des langfristigen Plans der Schweiz zur Modernisierung der Luftwaffe. Steigende Beschaffungskosten zwangen die Regierung, die Anzahl der erwarteten Flugzeuge zu reduzieren.

Pfister sagte außerdem, dass die Auslieferungen der MIM-104 Patriot, die aus den Vereinigten Staaten bestellt wurden, um vier bis fünf Jahre verzögert werden könnten, da Washington die Unterstützung für die Ukraine priorisiert. Die Schweiz erwägt daher den Kauf eines zweiten Luftverteidigungssystems, wobei eine europäisch hergestellte Option bevorzugt wird.