HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die Schweiz hat angekündigt, Putin Immunität zu gewähren, wenn er sich entscheidet, an den geplanten Friedensgesprächen mit Selenskyj in Genf teilzunehmen, sagte der Schweizer Außenminister am Dienstag.

Zuvor hatte der französische Präsident Emmanuel Macron die Idee vorgeschlagen, einen Friedensgipfel zwischen Putin und Selenskyj in Europa in "einem neutralen Land, vielleicht der Schweiz" auszurichten. "Ich dränge auf Genf", sagte er am Dienstag.

Das Angebot, das von Frankreich unterstützt wird, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten ihre Bemühungen verstärken, beide Staats- und Regierungschefs an einen Tisch zu bringen, da US-Präsident Donald Trump bereits parallele Gespräche mit Putin und Selenskyj geführt hat.

Trotz des internationalen Haftbefehls gegen Putin betonte Bern, dass es voll und ganz bereit sei, einen solchen Gipfel auszurichten, und verwies auf seine lange Tradition der Vermittlung. Während Alternativen, einschließlich Ungarn, weiterhin diskutiert werden, gewinnt Genf als die praktikabelste Option an Dynamik.