Die Samsung Galaxy Watch hat einen schlechten Start

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Samsungs Galaxy Watch-Serie hat einen ordentlichen Anteil am Gesamtmarkt für Smartwatches, hat aber laut 9 bis 5 Google einen holprigen Start für das Jahr 2026.

Ein neuer Bericht von Counterpoint Research besagt, dass der weltweite Smartwatch-Markt im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 4 % gewachsen ist, aber für Samsungs Galaxy Watch ist das nicht besonders gut.

Der Bericht ergab, dass die Lieferungen der Galaxy Watch-Serie im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 28 % zurückgingen. Das bedeutet, dass Samsungs Marktanteil von 7 % im ersten Quartal 2025 auf nur 5 % im ersten Quartal 2026 gesunken ist.

Zum Vergleich: Die Auslieferungen der Apple Watch wuchsen um 21 %, was auf Wachstum in China und Europa sowie auf die Watch SE 3, Huawei um 12 % und Xiaomi um 9 % zurückzuführen ist. Auch die Kategorie "Andere" sank um 3 %, darunter Marken wie Googles Pixel Watch.

Samsung wird im Juli seine nächste Galaxy Watch-Serie – die Galaxy Watch 9 – zusammen mit seinen neuen faltbaren Konsolen auf den Markt bringen.