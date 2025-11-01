Die Sagrada Familia in Barcelona wird zur höchsten Kirche der Welt

HQ

Barcelonas ikonische Sagrada Familia ist offiziell die höchste Kirche der Welt, nachdem Arbeiter diese Woche den ersten Teil eines Kreuzes auf dem zentralen Turm installiert haben.

Mit einer Höhe von 162,91 Meter übertrifft die Basilika das Ulmer Münster in Deutschland, das seit 1890 den Rekord hielt. Wenn in den kommenden Monaten die restlichen Abschnitte des Kreuzes hinzugefügt werden, wird der zentrale Turm Jesu Christi 172 Meter erreichen und damit eines der ehrgeizigsten Architekturprojekte der Geschichte vervollständigen.

Die von Antoni Gaudí entworfene Sagrada Familia befindet sich seit dem 1882 im Bau. Was als bescheidenes Projekt begann, entwickelte sich unter Gaudís Leitung zu einer monumentalen Vision von Glaube und Kunst. Trotz seines Todes im Jahr 1926, bei dem nur einer der geplanten achtzehn Türme fertiggestellt wurde, bleibt sein Einfluss das Herzstück des Projekts.

Im Laufe der Jahrzehnte war die Basilika mit Kriegen, Bränden und Finanzierungsengpässen konfrontiert. Der Spanische Bürgerkrieg zerstörte viele von Gaudís ursprünglichen Modellen und Plänen, während die Covid-19-Pandemie die Arbeiten aufgrund eines Rückgangs des Tourismus vorübergehend stoppte.

Heute geht der Fortschritt unter der Sagrada Familia Foundation weiter, die größtenteils von Besuchern und privaten Spendern finanziert wird. Der Turm Jesu Christi soll im 2026 fertiggestellt werden, was den hundertsten Todestag von Gaudí markiert, wobei weitere dekorative und strukturelle Arbeiten voraussichtlich bis in die 2030er Jahre andauern werden.