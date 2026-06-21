Die Russo-Brüder hätten Iron Man fast getötet in Avengers: Infinity War

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Massive Spoiler zu Avengers: Endgame, falls du ihn noch nicht gesehen hast, aber wahrscheinlich weißt du, worüber wir sprechen werden, auch wenn du dich am ersten Vorführtag um 8 Uhr morgens nicht in ein Kino gedrängt hast. Iron Man, oder zumindest der Iron Man, gespielt von Robert Downey Jr., opfert sich, um Thanos am Ende des finalen Kampfes endgültig zu besiegen.

Laut einem Interview mit den Russos und RDJ selbst hätte das Ende von Iron Man jedoch viel früher kommen können. Im Gespräch mit CBR erklärte Joe Russo, dass sie bei diesen großen MCU-Blockbustern oft Ideen werfen und sehen, was gewinnt.

"Meiner ist einfach 'töte mich nicht'." scherzte RDJ. Russo fügte hinzu, dass es während der Entstehung von Infinity War einen Moment gab, in dem er dachte, das Töten von Iron Man könnte eine großartige Wendung sein. "Es gab einen Moment, in dem wir dachten: 'Sie erwarten es nicht. Das könnte der beste Ort sein, um das zu tun.' Aber dann müssten wir herausfinden, wie er möglicherweise noch am nächsten Film teilnehmen könnte. Und dann dachten wir: 'Scheiß drauf, lass es uns einfach im nächsten Film machen'", sagte er.

Die Entscheidung, Iron Man am Ende von Endgame zu beenden, fühlte sich richtig an und gab RDJ einen angemessenen Abschied, anstatt dass der Tod seines Charakters wie ein billiger Schlag wirkte. Robert Downey Jr. kehrt in diesem Jahr in Avengers: Doomsday zurück und spielt den Hauptantagonisten Doctor Doom.