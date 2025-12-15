HQ

Russlands liberale Oppositionspartei Jabloko erklärt, sie werde trotz eines zunehmenden Vorgehens gegen ihre Führung, einschließlich der Festnahme zweier hochrangiger Persönlichkeiten, weiterhin für einen Waffenstillstand in der Ukraine kämpfen.

Parteigründer Grigori Jewlinski sagt, die Festnahmen der stellvertretenden Vorsitzenden Maxim Kruglov und Lev Shlosberg, die beschuldigt werden, falsche Informationen über die russische Armee verbreitet zu haben, zielten darauf ab, die Partei vor der Parlamentswahl 2026 zu schwächen. Ein drittes ranghohes Mitglied, Boris Vishnevsky, wurde als "ausländischer Agent" bezeichnet.

Jabloko hält derzeit keine Sitze im russischen Nationalparlament und nur wenige regionale Positionen, aber Jawlinski argumentiert, dass sein Aufruf zu einem Waffenstillstand erhebliche öffentliche Unterstützung gewinnen könnte, da immer mehr Russen Friedensgespräche befürworten. Er nannte Umfragen, die 65 % Unterstützung für Verhandlungen zeigten, obwohl die Unterstützung für das Militär weiterhin hoch ist.

Der Kreml erklärt, dass Beschränkungen für abweichende Meinungen während des Krieges notwendig seien und betont, dass Präsident Wladimir Putin weiterhin überwältigend beliebt ist. Yavlinsky sagte, er rechne mit weiterem Druck, beabsichtige, in Russland zu bleiben und die Arbeit der Partei fortzusetzen.

Gründer der russischen Oppositionspartei Jabloko:

"Die einzige Partei, die einzige Organisation, die diese Position vertritt (einen Waffenstillstand unterstützt), ist Yabloko, sodass Yabloko, da es nächstes Jahr Wahlen geben wird und Yabloko einfach mit dieser Idee vorkommt, auf sehr erhebliche Unterstützung rechnen kann. Deshalb ist sie (Yabloko) jetzt eine Bedrohung (für die Behörden), und sie müssen alles tun, um zu verhindern, dass Yabloko mit diesen Ideen bei den Wahlen weitermacht oder versucht, zu kandidieren."