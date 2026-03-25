Die Römer setzten "ein antikes Maschinengewehr" ein, um Pompeji anzugreifen

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Antike römische Armeen sind für ihre Macht und Effizienz bekannt, aber neue Forschungen deuten darauf hin, dass die Römer möglicherweise noch ausgefeiltere Waffensysteme hatten als bisher angenommen.

Laut italienischen Forschern, die ihre Ergebnisse in der wissenschaftlichen Zeitschrift Heritage berichteten, stammen kreisförmige Schäden an den Mauern von Pompeji sehr wahrscheinlich von einem sogenannten "Polybolos", einer griechisch abgeleiteten Wiederholkatapult. Dies ist das, was die Forscher als eine Art "antikes Maschinengewehr" beschreiben, wie von The Telegraph und Tekniikan maailma berichtet.

Die Studie basiert auf der Entdeckung seltsamer, fächerförmiger Krater an der Nordwand von Pompeji. Diese Schäden sind trotz römischer Reparaturen, Bombardierungen und Naturkatastrophen im Zweiten Weltkrieg außergewöhnlich gut erhalten. Die Funde stammen aus dem Jahr 89 v. Chr., als die römische Armee unter Lucius Cornelius Sulla die Stadt belagerte. Am Ende gelang es Sulla, die Stadt zu isolieren, ihre Nachschubwege abzuschneiden und sie nach einer langen Belagerung zur Kapitulation zu zwingen.

Forscher der Luigi-Vanvitelli-Universität Kampanien und der Universität Bologna analysierten fünf Jahre lang die Schäden mit modernen digitalen Messtechniken. Sie bauten dreidimensionale Modelle der Schäden an den Mauern und verglichen sie mit bekannter antiker Militärtechnologie. Die Ergebnisse deuteten stark auf den Einsatz eines Polybolos hin, der in der Lage war, Metallspitzenprojektile in schneller Folge abzufeuern. Der Polybolos selbst basiert auf griechischer Ingenieurskunst und unterscheidet sich von traditionellen Katapulten dadurch, dass er einen automatischen Lademechanismus hatte.

Forscher wiesen außerdem darauf hin, dass die in den Mauern von Pompeji gefundenen Krater nicht durch das Durchbrechen der Befestigungen entstanden sind. Die Idee war, seine Verteidiger gezielt auszuschalten.

Das endgültige Schicksal von Pompeji ist vor allem für den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. bekannt, der die Stadt mit Asche und Bimsstein bedeckte. Diese Katastrophe trug auch dazu bei, ältere Bauwerke und Schäden zu erhalten, die heute neue Informationen über antike Kriegsführung liefern.

Die amerikanische TV-Serie Mythbusters versuchte einst, ihr eigenes Polybolos zu bauen. Ihr Projekt hatte seine eigenen Probleme.