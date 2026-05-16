Die Romantasy-Buchreihe Fourth Wing bekommt eine Realverfilmung bei Amazon

Fourth Wing, die Romantis-Serie, die seit der Veröffentlichung des ersten Romans im Jahr 2023 schnell die Welt erobert hat, erhält offiziell eine Realverfilmung, mit dem Originalautor, Amazon Prime Video und Michael B. Jordan.

Die Serie befindet sich tatsächlich seit Oktober 2023 in Entwicklung, aber erst jetzt unternimmt Amazon die nächsten Schritte, um Rebecca Yarros' Empyrean-Serie auf unsere Bildschirme zu bringen und die Serie offiziell zu bestellen. Jordan kündigte an, dass die Serie gemeinsam mit seiner Produktionsfirma Outlier Society zusammen mit Amazon zum Leben erweckt werde. Meredith Averill von Locke & Key ist als Showrunnerin engagiert, und Yarros ist Teil des Produktionsteams, zusammen mit der Mitbegründerin der Westworld-Serie, Lisa Joy.

"Ich freue mich sehr, mit diesem engagierten, erfahrenen Team zu arbeiten und dankbar für ihre Leidenschaft sowohl für die Bücher als auch für die dahinterstehende Leserschaft." sagte Yarros (über Variety). Wie in den Büchern folgt die Serie der Geschichte von Violet Sorrengail, einem Mädchen, das gezwungen wird, das Basgiath War College zu besuchen, einem Ort, an dem die einzigen Optionen der Abschluss oder der Tod sind. Dort strebt sie an, Drachenreiterin zu werden, die Elite des Militärs ihres Landes.