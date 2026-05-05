Die puerto-ricanische Basketballlegende José Ortiz 'Piculín' stirbt im Alter von 62 Jahren

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José Rafael Ortiz, mit dem Spitznamen 'Piculín', ehemaliger puerto-ricanischer Basketballspieler, ist im Alter von 62 Jahren nach langer Krankheit verstorben, drei Jahre nachdem bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde. Ortiz spielte in der NBA, in Europa, war unter anderem einer der wenigen Spieler, die sowohl für FC Barcelona als auch für Real Madrid spielten, während er Puerto Rico bei vier Olympischen Spielen vertrat, von Seoul 1988 bis Athen 2004.

Ortiz, der College-Basketball in Oregon spielte, wurde im Draft 1987 als Nummer 15 der erste Puerto Ricaner, der in der NBA gedraftet wurde. Er spielte zwei Saisons für die Utah Jazz, bevor er vom Team entlassen wurde, und spielte kurzzeitig für Real Madrid, bevor er in der folgenden Saison (1990/91) zum FC Barcelona wechselte, wo er zwei Saisons spielte, den spanischen Königspokal gewann und den zweiten Platz im FIBA European Champions Cup (der heutigen Euroleague) belegte.

Er spielte für andere Vereine in Andorra, Spanien, Griechenland und Venezuia, bevor er nach Puerto Rico zurückkehrte, zu seinem dienstältesten Verein, den Cangrejeros de Santurce, bevor er 2006 seine Karriere im Capitanes de Arecibo beendete und eine 26-jährige Karriere beendete, in der er mehrere Rekorde im puerto-ricanischen Basketball aufstellte, sowie 2019 in die FIBA Basketball Hall of Fame.

Sein Spitzname Piculín bezieht sich auf die Figur des Zauberers von Oz und war auch als Die Concorde bekannt, in Anspielung auf das Flugzeug.