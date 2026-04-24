Die Produktion von Scooby-Doo: Origins hat begonnen

Jinkies! Netflix hat angekündigt, dass die erste Staffel seiner Live-Action-Serie Scooby-Doo offiziell mit den Dreharbeiten begonnen hat. Bekannt als Scooby-Doo: Origins, erforscht dieses Projekt die prägenden Jahre der Mystery Inc.-Bande und zeigt, wie sie mit ihrem ersten übernatürlichen Fall umgehen und diesen überwinden.

Diese Staffel wird eine neue Besetzung als Scooby-Doo-Helden einführen: Tanner Hagen als Shaggy, Abby Ryder Fortson als Velma, Maxwell Jenkins als Fred und Mckenna Grace als Daphne (eine Rückkehr, nachdem die Schauspielerin die junge Version der Figur in Scoob gesprochen hat!). Darüber hinaus ist die Casting-News viel engere Angelegenheit, da nur Paul Walter Hauser für die Serie in einer nicht näher genannten Rolle bestätigt ist. Es ist auch unklar, wie Scooby-Doo vorgestellt wird, also entweder als echter Hund oder als animiertes Add-on zur Realserie.

Mit diesen Produktionsneuigkeiten hat Netflix auch die festen Handlungsinformationen für die Serie veröffentlicht. Sie können dies unten sehen.

"Während ihres letzten Sommers im Camp geraten die alten Freunde Shaggy und Daphne in ein gespenstisches Rätsel um einen einsamen, verlorenen Doggenwelpen, der möglicherweise Zeuge eines übernatürlichen Mordes war. Zusammen mit der pragmatischen und wissenschaftlichen Stadtbewohnerin Velma und dem seltsamen, aber stets sehr gutaussehenden Neuling Freddy machen sie sich daran, den Fall zu lösen, der jeden von ihnen in einen gruseligen Albtraum zieht, der droht, all ihre Geheimnisse zu enthüllen."

Ein First-Look-Bild wurde sogar geteilt, was wohl den Hunger der Fans noch eine Weile stillen muss, da noch kein Premierentermin genannt wurde, auch wenn 2027 wahrscheinlich eine vernünftige Wette ist.