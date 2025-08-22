Die Produktion für Staffel 2 der Blue Eye Samurai hat begonnen

HQ

Viele von uns erinnern sich an den 3. November 2023, denn damals bekam eine animierte Action-Fernsehserie für Erwachsene Blue Eye Samurai ihre erste Staffel auf Netflix, und die Serie hatte insgesamt 8 Episoden. Die Serie war ein Erfolg, was bedeutete, dass eine zweite Staffel kommen wird.

In einem neuen Video erzählen uns die Schöpfer Michael Green mit Amber Noizumi und der ausführenden Produzentin Jane Wu, dass die Produktion von Staffel 2 begonnen hat. Gleich danach bekommen wir einen ziemlich brutalen Vorgeschmack (oder einen Trailer?) darauf, was uns erwartet.

Die erste Staffel ist auf Netflix verfügbar, Staffel 2 wird voraussichtlich 2026 erscheinen. Schaut euch dieses neueste Video hier in Gamereactor an.