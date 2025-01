Die Produktion der zweiten Staffel von Ted ist abgeschlossen

HQ

Die TVTed -Serie feierte ihr Debüt und war im Jahr 2024 ein großer Erfolg, so sehr, dass es nicht lange dauerte, bis eine zweite Staffel grünes Licht erhielt. Es ist klar, dass Seth MacFarlane und der Rest des Kreativteams hart daran gearbeitet haben, eine zweite Staffel zu beschleunigen, und wir sagen das, weil es jetzt durch den Family Guy -Veteranen und die Stimme von Ted selbst bestätigt wurde, dass die Produktion der zweiten Staffel abgeschlossen ist.

MacFarlane erklärt: "Heute schließen wir die Produktion von Ted STAFFEL 2 ab! Vielen Dank an unsere herausragenden Autoren, Darsteller und Crew für all ihre großartige Arbeit an der bisher lustigsten Staffel!"

Während das Ende der Produktion bedeuten sollte, dass die Premiere der zweiten Staffel näher als weiter entfernt ist, ist es erwähnenswert, dass das animierte Element von Ted wahrscheinlich bedeutet, dass das Postproduktionsteam etwas länger braucht, um die Episoden vorzubereiten, als wenn es sich um physische und reale Requisitenarbeit handeln würde. Davon abgesehen scheint es nicht ausgeschlossen, zu erwarten, dass Ted bis Ende des Jahres auf die Fernsehbildschirme zurückkehren wird.

Freuen Sie sich auf mehr Ted ?