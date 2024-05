Ted wird in Zukunft wieder auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen sein

HQ

Die TV-Serie Ted war verdammt beliebt und führte bei ihrem Debüt die Streamer-Charts an, vor allem in den USA und Großbritannien, weshalb es keine große Überraschung ist, dass Peacock mehr davon will. Die Serie, die als Prequel zu den beiden Kinofilmen mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle dient, wird für eine zweite Staffel zurückkehren, wie Variety berichtet.

Die genauen Details in Bezug auf Handlung, Produktionsbeginn, Besetzung usw. müssen noch erwähnt werden, aber zweifellos können wir erwarten, dass Ted eher früher als später wieder auf den Fernsehbildschirmen auf der ganzen Welt zu sehen sein wird.