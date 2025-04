Die Produktion der dritten Staffel von House of the Dragon hat begonnen

HQ

Später in diesem Jahr werden wir nach Westeros zurückkehren, um eine andere Spin-off-Geschichte zu erleben. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight plant die Premiere Ende 2025, aber das ist noch nicht alles, was HBO für Game of Thrones -Fans in naher Zukunft auf Lager hat.

House of the Dragon wird eher früher als später zurückkehren, und wir sagen das, weil die Serie bereits wieder in Produktion ist und ihre dritte Staffel dreht. Dies wurde in einem kurzen Video bestätigt, in dem Königin Rhaenyra Targaryen selbst, Emma D'Arcy, folgendes zu sagen scheint:

"House of the Dragon ist wieder in Produktion. Hier sind wir am ersten Tag von Staffel 3. Action!"

Das Premierendatum für diese nächste Episode ist unklar, aber es scheint wahrscheinlich, dass HBO ein Game of Thrones Projekt pro Jahr anstreben wird, so dass eine Premiere im Jahr 2026 (vielleicht im Sommer wie Staffel 2) wahrscheinlich eine gute Wette ist.

Was wir auch über die kommende Staffel wissen, ist, dass die Besetzung um zwei neue Stars erweitert wurde (laut Variety), nämlich Tommy Flanagan von Sons of Anarchy und Dan Fogler von Fantastic Beasts, die jeweils Ser Roderick Dustin bzw. Ser Torrhen Manderly spielen werden.