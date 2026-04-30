Die Pressefreiheit ist weltweit bedroht, aber Polen zeigt, dass sich das Blatt wenden lassen kann

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Täglich kommen Berichte aus aller Welt, dass die lebenswichtige Pressefreiheit an vielen Orten einen Schlag erlitten hat, oft da zunehmend autoritäre Führungspersönlichkeiten versuchen, eine unabhängige Kontrolle über ihr Handeln zu behindern. Reporter ohne Grenzen (RSF) berichtet, dass die Pressefreiheit heute auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren ist.

Gleichzeitig gibt es jedoch Länder, in denen sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, was hervorgehoben werden sollte. TT berichtet nun, dass Polen schnell einen riesigen Sprung in der Liste der Länder mit der größten Pressefreiheit gemacht hat. RSF-Sprecher Erik Larsson kommentiert:

"Ihre vorherige Regierung griff die Medien an und kontrollierte sie. Nun hat ihre neue Regierung versucht, das Verlorene wiederherzustellen. Sie sind also in nur wenigen Jahren um etwa 40 Plätze gestiegen und stehen nun auf Platz 27."

Ansonsten ist es insgesamt eine ziemlich düstere Lektüre, da der Bericht zusammenfasst, was sich im vergangenen Jahr verändert hat – zum Beispiel sind die USA um sieben Plätze gefallen und belegen nun Platz 64 weltweit. In den Top 20 finden wir die drei skandinavischen Länder, und tatsächlich bestehen die gesamten Top 20 aus europäischen Nationen mit einer einzigen Ausnahme – Kanada auf Platz 20. Hier ist die Liste:

Top 20



Norwegen

Niederlande

Estland

Dänemark

Schweden

Finnland

Irland

Schweiz

Luxemburg

Portugal

Tschechische Republik

Island

Liechtenstein

Deutschland

Litauen

Belgien

Lettland

Vereinigtes Königreich

Österreich

Kanada



Die unteren Platzierungen, die die absolut schlechteste Pressefreiheit der Welt darstellen, bei denen die Medien dem Regime treu sind und als Propaganda statt als Nachrichten betrachtet werden sollten, sehen so aus:

Bottom 5



Saudi-Arabien

Iran

China

Nordkorea

Eritrea

