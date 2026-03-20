Die Preise für MicroLEDs sinken – werden "fast erschwinglich"

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MicroLED ist seit langem das Äquivalent eines unerreichbaren Traums der Technologiewelt – atemberaubende Bildqualität, unglaubliche Helligkeit und eine Lebensdauer, die OLED wie ein verderbliches Produkt erscheinen lässt. Das Problem? Das Preisschild. Oder besser gesagt: die Preisschilder.

Aber jetzt beginnen tatsächlich die Dinge zu passieren. Laut neuen Berichten fallen die Preise für MicroLED-Bildschirme weiterhin – und zwar in relativ schnellem Tempo. Wir sprechen hier auch nicht von kleinen Anpassungen – wir sprechen von erheblichen Rückgängen im Vergleich zu vor ein paar Jahren, wobei einige Modelle inzwischen etwas vernünftigere Werte erreichen. Der Grund ist ganz einfach: Die Fertigung verbessert sich. Produktionsmethoden werden effizienter, mehr Akteure steigen ein, und die Technologie wandelt sich langsam aber sicher von reinen Demoprodukten zu echten Consumer-Geräten.

Gleichzeitig sollten wir nicht so tun, als sei MicroLED plötzlich budgetfreundlich geworden. Im Gegenteil – selbst nach Preissenkungen ist die Technologie immer noch um ein Vielfaches teurer als vergleichbare OLED-Bildschirme derselben Größe. Aber der Trend ist klar: mehr Größen, mehr Modelle und allmählich erschwinglichere Preise. Sogar Hersteller wie LG und Samsung setzen jetzt kleinere Bildschirme vor, was historisch gesehen eine der größten Hürden war.

Besitzt du einen MicroLED-Bildschirm oder Fernseher? Oder hast du vor, dir bald einen zuzulegen?