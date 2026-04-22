Die Polizei zerlegt das größte Pirateriezentrum für spanischsprachige Manga

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Die spanische Nationalpolizei hat heute über den Erfolg einer großen Operation informiert, um eine illegale Organisation von drei Personen aufzulösen, die seit mehr als einem Jahrzehnt piratierte Manga-Comics vertrieben.

Beschrieben als "die größte illegale Plattform für spanischsprachige Manga-Verbreitung", befand sich der Hauptsitz der Seite in Almería, wo die Eigentümer wegen angeblicher laufender IP-Delikte festgenommen wurden. Bei der Operation beschlagnahmte die Polizei Hardware sowie Kryptowährungs-Cold-Wallets im Wert von über 400.000 Euro und verhinderte gleichzeitig den Start einer neuen Seite unter derselben Leitung.

Die Piraten-Manga-Seite läuft seit 2014 und zog weltweit Millionen von Nutzern an. Außerhalb Spaniens wurde die Plattform in der spanischsprachigen Welt intensiv genutzt, wobei Millionen monatliche Nutzer ein Bannerwerbungsgeschäft unterstützten, das mehr als 4 Millionen Euro durch aggressive Kampagnen generierte, ein Großteil davon durch pornografische Pop-ups, was zusätzliche Bedenken aufwarf, da viele Nutzer minderjährig waren. Neben den offensichtlicheren finanziellen und reputationsbezogenen Auswirkungen auf offizielle Kanäle und lokale Redaktionsverlage haben die übermäßigen Anzeigen der Plattform auch das Nutzererlebnis beeinträchtigt und möglicherweise die Wahrnehmung der dort gehosteten Manga-Werke beeinträchtigt.

Manga und Comics könnten eine neue goldene Ära erleben, wenn man die erstaunliche Kreativität weltweit und das enorme Interesse und die Anhängerschaft betrachtet, die sie in heutigen Communities wecken, und wir als Gamereactor können das bestätigen, nachdem wir letztes Jahr an großen Popkultur-Events wie COMICON Napoli und San Diego Comic-Con Málaga teilgenommen haben, wo wir sowohl mit Fans als auch Künstlern gesprochen haben. Mit dem Anstieg digitaler Geräte und trotz des einfachen Zugangs (wie bei E-Books) ist Piraterie leider weiterhin verbreitet.