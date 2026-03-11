Die Polizei von Manchester ermittelt Berichte, dass Rodri seine Drohne in der Nähe von Nachbarnfenstern fliegt

HQ

Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri steckt in ein seltsames juristisches Chaos, da ihn seine Nachbarn, genervt von einem seiner Beschäftigungen, die mit einer Drohne um die Fenster der Nachbarn fliegen, der Polizei gemeldet wurde. Der 29-jährige spanische Nationalspieler lebt in einem Penthouse in einem Hochhaus im Stadtzentrum, und The Sun berichtete, dass einige seiner Nachbarn die Polizei kontaktiert haben, besorgt über Verletzungen der Privatsphäre, da die Drohne um ihre Fenster fliegt.

"Ich wohne mit meinem Partner auf einem hohen Stockwerk und das Letzte, was man beim Fernsehen erwartet, ist eine Drohne einen Meter vor dem Fenster", sagte einer der Nachbarn von The Sun. "Meine Frau ist davon sehr beunruhigt. Einer der Vorteile, so hoch oben zu wohnen, ist, dass man von niemandem übersehen wird, aber jetzt werden wir von Rodri und seiner Drohne geplagt."

Die Bewohner beschwerten sich außerdem über ihren berühmten Nachbarn in einer WhatsApp-Gruppe, und einer von ihnen rief die Polizei. Ein Bewohner sagte, er habe ferngesehen, als er ein grünes blinkendes Licht vor ihrem Fenster sah, wahrscheinlich von der Flugmaschine des Fußballers.

Fotos von Rodri mit dem Drohnencontroller in der Hand wurden ebenfalls von The Sun veröffentlicht. Die Daily Mail berichtete am folgenden Tag, dass die Polizei von Manchester über die Angelegenheit informiert ist und Nachforschungen anstelle, da Rodri möglicherweise gegen Datenschutzgesetze der Civil Aviation Authority verstoßen hat.