Die PlayStation-Altersverifikation ist bereits ausgerollt, ich musste bestimmte Online-Funktionen nutzen

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Zuerst kamen sie wegen der Gooner, und ich sagte nichts, denn ich war nicht gegangen. Jetzt kommen sie für die Gamer, und es gibt keinen, der für uns spricht. Die Altersverifikation wird zunehmend weit verbreitet, besonders im Vereinigten Königreich und Irland, und es scheint, als sei PlayStation nun die neueste Marke, die mit der Einführung der Altersverifizierung beginnt und Sie entweder Ihren Ausweis, einen Gesichtsscan oder einen Verifizierungscode per SMS an Ihre registrierte Telefonnummer eingeben muss.

Wie von Push Square berichtet, werden diese Benachrichtigungen zur Altersverifikation bereits an Nutzer im Vereinigten Königreich und Irland ausgerollt. Wenn du Nachrichten und Sprachchat über PlayStation nutzen möchtest, musst du dein Alter überprüfen. Es ist erst später im Jahr absolut erforderlich, aber ein QR-Code kann es dir ermöglichen, dein Alter sofort zu überprüfen.

Da die Bedenken bezüglich der Daten und Privatsphäre der Menschen höher sind als je zuvor, könnte es Ihnen etwas unangenehm sein, Ihren Ausweis oder Ihr Gesicht an PlayStation zu senden. Die Telefonnummer-Option könnte daher die beste Wahl sein, aber wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie und warum diese Altersverifizierung zustande kam, können Sie die FAQ-Seite auf der PlayStation-Website hier nachlesen.