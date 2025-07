Die Playoffs für das Event Rennsport des Esports World Cups stehen fest

HQ

Wie wir euch gestern schon erzählt haben, ist das erste Event, das beim diesjährigen Esports World Cup abgeschlossen wird, das Rennsport Turnier, das bereits morgen endet. Diese Veranstaltung brachte neun der besten Rennteams aus der ganzen Welt nach Saudi-Arabien, um im Sim-Racing-Titel auf der Jagd nach dem Löwenanteil eines Preispools von 500.000 US-Dollar und auch einer Reihe von Club Points zu kämpfen, die ihren jeweiligen Teams helfen werden, eine bessere Platzierung in der übergreifenden Club Championship zu erreichen.

Bis jetzt sind vier Teams ausgeschieden, wobei Mouz nun zu Team Falcons, BS+ Competition und Mercedes-AMG Esports Team MSI hinzukommt. Die verbleibenden fünf Teams wurden in eine Playoff-Gruppe eingeteilt, die ziemlich skurril gestaltet ist.

Drei Teams haben sich einen Platz in der oberen Gruppe gesichert, wo sie in drei Runden gegeneinander antreten, wobei die beiden besten Teams ins Finale einziehen und das dritte Team in die untere Gruppe absteigt, wo sie ausscheiden müssen, aber auch eine letzte Chance haben, sich einen Finalplatz zu sichern, indem sie in drei weiteren Runden antreten.

Die Teams der oberen Gruppe sind Team Redline, Porsche Coanda Esports Racing Team und Virtus.pro und jedes wird auf diesen Strecken fahren; Dschidda, Daytona und Spa-Francorchamps. Die beiden unteren Bracket-Teams, die auf den Verlierer der ersten drei Teams warten, sind Atlassian Williams Sim Racing und Team Vitality, und die drei Runden werden in Monza, Hockenheim und Fuji ausgetragen.

Die Finalrunde steht am Ende des Tages fest.