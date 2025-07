Nur sechs Teams sind noch im Turnier Rennsport des Esports World Cups vertreten

HQ

Das erste Turnier, das beim diesjährigen Esports World Cup abgeschlossen wird, wird das Rennsport -Event sein. Derzeit läuft die Gruppenphase, nachdem die letzte Chance in der Qualifikation bereits abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass trotz neun Teams, die für das Event nach Saudi-Arabien reisen, nur noch sechs übrig sind, da drei die LCQ nicht überlebt haben.

Zu den drei Mannschaften, die ausgeschieden sind, gehören Team Falcons, BS+ Competition und Mercedes-AMG Esports Team MSI, und die restlichen sechs, die derzeit in der Gruppenphase gegeneinander antreten, sind die folgenden:



Porsche Coanda Esports Racing Team



Team Redline



Mouz



Vitalität des Teams



Atlassian Williams Sim Racing



Virtus.pro



Zum Zeitpunkt des Schreibens führen Porsche das Feld an, wobei V.P am ehesten als nächstes ausscheiden wird. Das Format bedeutet, dass die drei besten Teams in die Bracket-Phase einziehen, das schlechteste nach Hause geschickt wird und das vierte und fünfte in einer Ausscheidungsrunde der unteren Bracket gegeneinander antreten, in der sie keine Sicherheitsdecke haben, auf die sie zurückgreifen können.

Wer wird Ihrer Meinung nach ganz oben auf dem Podium stehen und mit dem Großteil des Preispools von $500.000 nach Hause gehen, wenn das Event am 11. Juli endet?