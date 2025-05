Die physische Veröffentlichung von Black Myth: Wukong hat die Formatindustrie gerettet, sagt der Verlag

HQ

Black Myth: Wukong war eine der großen Veröffentlichungen des Jahres 2024. Schon seit seiner Veröffentlichung im August hat die chinesische AAA-Entwicklung Millionen von Nutzern gefunden, die darauf gespannt sind, das von der Reise in den Westen inspirierte ARPG-Abenteuer zu erleben. Genauso viele Spieler schlossen sich jedoch später an, als die physischen Konsolenversionen später im Jahr eintrafen. Es scheint, dass die Verkäufe in diesem Format "die Branche gerettet haben", so der Herausgeber PM Studios.

Im Gespräch mit The Gamer sagte der CEO des Publishers, Mike Yum, auf der LVL UP Expo in Las Vegas Folgendes:

"Ich wünschte, ich könnte die Zahl verraten, aber diese Jungs [Game Science] sind sehr privat und ich respektiere das. Aber es hat mir und allen Distributoren, Partnern und Einzelhändlern da draußen gezeigt, dass es immer noch sehr gesund ist", sagt er.

"Ich bekam viele Anrufe, wie zu Weihnachten und nach Neujahr, die sich bei mir bedankten und sagten, dass es ihr Geschäft gerettet hat."

Es ist nicht klar, von wie vielen Exemplaren wir sprechen, aber der Titel feierte kürzlich 25 Millionen verkaufte Einheiten, so dass wir uns vorstellen können, dass es sich um einen ausreichend signifikanten Prozentsatz handeln muss, um als Rettungsanker der Weihnachtszeit im Einzelhandel angesehen zu werden.

Hast du Black Myth: Wukong gespielt und hast du es im physischen Format gekauft?