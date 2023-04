Die PC-Spezifikationen von Immortals of Aveum zeigen, warum es nicht auf PS4 und Xbox One ist

HQ

Gestern haben wir den ersten Gameplay-Trailer zu Immortals of Aveum bekommen, der anscheinend viele von euch verstehen ließ, warum ich ziemlich gehypt bin. Diese großartige Grafik mit mindestens 60 fps zu liefern, erfordert jedoch etwas Leistung, daher war Ascendant Studios so freundlich, bereits die PC-Spezifikationen des Spiels zu enthüllen. Ich sage freundlich, weil die Mindestanforderungen einen klaren Hinweis darauf geben, warum die Entwickler es aufgegeben haben, Immortals of Aveum auf PS4 und Xbox One zu bringen. Hier sind die minimalen und empfohlenen Spezifikationen. Für welches wirst du dich entscheiden?