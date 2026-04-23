Die Papageitaucherpopulation erreicht Rekordhöchststand im zweiten Jahr in Folge auf dem ikonischen Skomer Island

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Gute Nachrichten, Wildtierfans! Die Papageitaucherpopulation auf der walisischen Skomer-Insel hat zum zweiten Mal in Folge Rekordhochs erreicht. Laut BBC News hat der Wildlife Trust of South and West Wales bekannt gegeben, dass die Population der Seevögel auf der kleinen Insel vor der Küste von Pembrokeshire auf 52.019 liegt, was satte 8.000 mehr ist als beim Rekordhoch im letzten Jahr.

Obwohl Skomer Island mit etwa 2,92 Quadratkilometern nur winzig ist, gilt sie als eine der wichtigsten Seevogelinseln der Welt. Das liegt zum Teil an ihrer Isolation, da die kleine Insel etwa eine Meile vor der Küste von Wales liegt, was sie vor Raubtieren und Menschen schützt und als Brutstätte für Seevögel wie Manx-Sturmtaucher, Guillemots und Razorbills perfekt dient.

Für die Papageitaucherpopulation ist diese Nachricht äußerst positiv, da sie zeigt, dass die Vögel in einem ihrer bevölkerungsreichsten Lebensräume außerhalb von Island und Norwegen gedeihen. Für alle, die sich fragen, wie die Papageitaucher gezählt wurden: Alle 52.000 Vögel wurden von WTSWW-Mitarbeitern mit Ferngläsern und Notizblöcken von Hand gezählt – eine Leistung, die äußerst herausfordernd erscheint.