Daria Kasatkina, die einzige offen schwule Tennisspielerin in den Top 100 der WTA, hat letzte Woche ihren Loyalitätswechsel abgeschlossen, nachdem sie eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten hatte. Obwohl sie in Russland geboren wurde und dieses Land immer vertreten hat, ist sie in den letzten zweieinhalb Jahren nicht nach Russland zurückgekehrt, nachdem sie sich 2022 geoutet hatte. Sie verließ Russland aufgrund der strengen Gesetze zur Verfolgung von LGBTB-Personen und -Anwälten, eine Bewegung, zu der sie gezwungen war, wenn sie sie selbst sein wollte, sagte sie über Reuters.

Kasatkine wird Australien zum ersten Mal bei den laufenden Charleston Open vertreten und drückte gegenüber der Presse ihre Gefühle über den Moment aus. "Ehrlich gesagt, es fühlt sich anders an, ich werde nicht lügen. Es ist emotional für mich. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Aber ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel meines Lebens zu beginnen, indem ich Australien auf der großen Bühne repräsentiere."

Seit er Russland im Jahr 2022 verlassen hat, hat Kasatkine in Spanien trainiert und lebt in Dubai, plant aber nun, in Melbourne zu bleiben. Sie sagt, dass sie "keine andere Wahl" hatte, als sie Russland zu verlassen. Sie hat sich auch kritisch über die russische Invasion in der Ukraine geäußert und wurde sogar von einem russischen Politiker ins Visier genommen, der darum bat, sie als ausländische Agentin zu behandeln, die gegen russische Interessen handelt.

Wie die BBC berichtete, haben in den letzten Jahren auch andere in Russland geborene Spieler ihre Nationalität gewechselt: Natela Dzalamidze vertritt Georgien und Alexander Schewtschenko Kasachstan.