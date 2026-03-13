Die Octopath Traveler -Reihe hat über 7 Millionen Mal verkauft

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Square Enix hat mit seinen HD-2D-Spielen enormen Erfolg erzielt, insbesondere mit der Octopath Traveler -Reihe, die gerade als über sieben Millionen verkaufte Exemplare in ihrer Lebenszeit bekannt gegeben wurde.

Insgesamt decken diese Verkäufe sowohl physische als auch digitale Ausgaben der Octopath Traveler -Spiele ab, und obwohl wir keine genauen Verkaufszahlen erhalten haben, müsste man davon ausgehen, dass der Großteil der Verkäufe aus Octopath Traveler und Octopath Traveler II stammt, da das Prequel, bekannt als Octopath Traveler 0, erst Ende 2025 erschien.

Zur Feier dieser Nachricht wurde auch eine spezielle Illustration geteilt, die Sie unten sehen können. Glückwunsch, Octopath!