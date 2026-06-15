Die Nordländer bekommen den X60 Pro Ultra Complete Robot Vacuum von Dreame

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Dreame Technology hat die Einführung ihres neuen Dreame X60 Pro Ultra Complete Robot Vacuum in den Nordischen Ländern angekündigt. Es vereint eine fortschrittliche KI-Navigation, ein ultradünnes Design, leistungsstarke Saugkraft und automatisierte Wartungsfunktionen, die eine bessere Reinigungsabdeckung im gesamten Haus bieten.

Der X60 Pro Ultra Complete Robot Vacuum führt Dreames neue Dual UltraExtend Arm-Technologie mit ausziehbarer Seitenbürste und einem Wischmoppsystem ein. Die Idee ist, tiefer in Ecken, entlang der Fußleisten und unter Möbeln zu gelangen. Dies wird mit einem KI-optimierten OmniSight-Hindernisvermeidungssystem, proaktiver Schmutzerkennung und fortschrittlichen Hindernisüberquerungsfähigkeiten kombiniert. Es ist darauf ausgelegt, in anspruchsvollen Haushaltsumgebungen effektiver zu reinigen.

Verschiedene Systeme, die darauf ausgelegt sind, zusammenzuarbeiten

Die Dual-UltraExt-Arm-Technologie kombiniert SideReach-Staubsaugung und MopExtend RoboSwing-Funktionalität. Die Seitenbürste kann bis zu 12 cm verlängert werden, um Staub von Wandverbindungen, Möbelvertiefungen und schmalen Ecken zu fegen. Das Mopp-Verlängerungssystem kann hingegen bis zu 18 cm diagonal verlängert werden, was eine verbesserte Kantenreinigung rund um Möbel, Fußleisten und bodenfreie Bereiche ermöglicht. Der Staubsaugroboter verwendet eine zweistufige Schwenkarmstruktur, die Winkel und Ausfahrdistanz je nach umliegender Möbel und Raumaufteilung anpasst. Die Idee ist, die Reinigungsabdeckung in schwer erreichbaren Bereichen zu verbessern.

Dreames aufgerüstetes KI-verbessertes OmniSight-System verfügt über zwei 120°-Weitwinkel-KI-Kameras, seitliches 3D-Strukturlicht und LED-unterstützte Navigation. Das System ist darauf ausgelegt, mehr als 320 Objekttypen zu identifizieren und zu vermeiden, darunter Kabel, Karten, transparente Plastiktüten und kleine Haushaltshindernisse. Durch binokulare Sicht und Echtzeit-Routenplanung kann der Staubsaugroboter schnell auf Hindernisse reagieren und gleichzeitig reibungslos um Möbel und enge Räume navigieren. Das integrierte LED-Beleuchtungssystem unterstützt Navigation und Reinigungsleistung in wenig Lichtverhältnissen und hilft dem Roboter, Schmutz unter Sofas, Schränken und Betten.

Die Proactive Light Dirt Detection-Technologie kombiniert ein Infrarot-Detektionslicht mit KI-gestützter visueller Analyse. So kann der Roboterstaubsauger Partikel, Tierhaare und hellfarbige Flüssigkeiten identifizieren. Wenn Schmutz entdeckt wird, leuchtet ein blaues Licht auf, das anzeigt, dass das Chaos erkannt wurde.

Das System passt die Reinigungsmodi dynamisch je nach dem erkannten Oberflächenzustand an und wechselt automatisch zwischen Kehr- und Wischstrategien, um die Reinigungseffizienz zu steigern und unnötige Feuchtigkeitsverteilung zu reduzieren.

Was noch?

Dreames Roboterstaubsauger verfügt über ein verbessertes ProLeap-Hindernisüberquerungssystem mit einziehbaren Beinen und adaptiven Schwingarmen. So kann der Staubsaugroboter einlagige Stufen bis zu 5,2 cm und doppellagige Stufen bis zu 10 cm überwinden und dabei Schwellenschwellen, Schiebetürschienen und ungleichmäßige Übergänge zwischen Räumen überwinden. In Kombination mit einem ultradünnen 8,9-cm-Gehäuse und dem einziehbaren VersaLift DToF-Navigationssensor ist der Staubsaugroboter so konzipiert, dass er unter niedrigen Möbeln reinigen kann und dabei 360°-Navigationsmöglichkeiten in offenen Räumen beibehält.

Mit Dreames Vormax-Saugsystem liefert der Staubsaugroboter bis zu 42.000 Pa Saugkraft. Der Roboterstaubsauger verfügt über das aufgerüstete HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 System mit dickeren Gummistreifen und erhöhten Bürstendrehzahlen von bis zu 1.600 U/min. Die Doppelbürsten-Konfiguration kombiniert eine Gummibürste mit Borsten für harte Böden mit einer TPU-Gummibürste für Teppiche, was hilft, Staub, Schmutz und Haare über verschiedene Bodentypen hinweg aufzufangen.

Dreames Thermal Deep Mop System mit thermischen Wischpads ist darauf ausgelegt, während des Wischens Temperaturen über 40°C zu halten. Das doppelte Omni-Schrubb-Wischsystem verfügt über Wischpads, die sich mit bis zu 280 U/min drehen können, mit 15 N Abwärtsdruck, um den Kontakt mit unebenen Oberflächen zu verbessern und die Fleckenentfernung zu unterstützen. Das Wischsystem verfügt außerdem über eine adaptive Neigungsfunktion, die es den Wischpads ermöglicht, den Kontakt zwischen verschiedenen Bodentypen und Oberflächen aufrechtzuerhalten.

Und mit einer PowerDock-Station können Sie routinemäßige Wartungsarbeiten automatisieren und Wischreinigung mit Schnellladetechnologie kombinieren. Zu diesen Fey-Funktionen gehören die automatische Entleerung, automatische Wassernachfüllung, automatische Lösungsdosierung, Mopptrocknung mit heißer Luft, AceClean DryBoard Selbstreinigungssystem, 100°C ThermoHub Mopp-Selbstreinigungstechnologie, 20 Sprühdüsen zum Moppspülen und schließlich 11 A-Schnelllade-Unterstützung. Diese Andockstation ist so konzipiert, dass sie die Wischpads mit Hochtemperaturwasser reinigt und gleichzeitig den Staubsaugroboter auflädt, um die Ausfallzeiten zwischen den Reinigungssitzungen zu reduzieren.