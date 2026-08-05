Die neuesten Baldur's Gate III-Statistiken zeigen, dass es 9.122 Spieler gibt, die inhaftiert werden müssen

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Es ist die Jahreszeit, in der der Entwickler Larian Studios eine Menge Spielerstatistiken über Baldur's Gate III teilt, und obwohl vieles davon beeindruckend, aber etwas zu erwarten ist, gibt es einige Daten, die gelinde gesagt beunruhigend sind.

Die neuen Informationen zeigen, dass über eine halbe Milliarde Mods für das gefeierte RPG heruntergeladen wurden, während 13.000 Mods hochgeladen wurden. Hinzu kommt die Bestätigung, dass Zevlor meist der NPC ist, der am häufigsten stirbt, das Blut von Lathander wurde über 670 Millionen Mal benutzt, der Kack-Kratzer wurde im Kampf im dritten Akt viermal eingesetzt, weniger als 1 % der Spieler konnten im Laufe eines Durchlaufs mehr als 180.000 Gold ansammeln, und 1 % der Spieler lagerten ebenfalls über 4.000 Lagervorräte.

Wieder gibt es einige rätselhafte Trends und Informationen, auf die man sich konzentrieren sollte, aber es wird noch schlimmer... Viel, viel schlimmer.

Larian hat enthüllt, dass 114 absolute Verrückte beschlossen haben, Baldur's Gate III im 1:1-Seitenverhältnis zu spielen, während weitere 9.008 dachten, der beste Weg, das riesige RPG zu spielen, sei ein 9:16-Seitenverhältnis, das einem TikTok entspricht. Ja, es gibt 9.122 Personen, die eingesperrt werden müssen...

Im untenstehenden Thread können Sie die vollständige Liste neuer Informationen und Statistiken einsehen.