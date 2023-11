Die neueste Überarbeitung von Roadhog geht heute live

HQ

Für eine Weile schien Blizzard darauf bedacht zu sein, die Massenkontrolle aus Overwatch 2 vollständig zu entfernen, wobei verschiedene Helden aktualisiert wurden, so dass sie mehr wie andere Arcade-FPS-Titel laufen und schießen sollten. Aber es scheint, als würde Blizzard in letzter Zeit ein wenig zu dieser Denkweise zurückkehren, denn nicht nur der Crowd-Controlling-Mauga wurde kürzlich angekündigt, sondern Roadhog wurde auch noch einmal überarbeitet, um mehr CC in sein Kit einzuführen.

Die Überarbeitung geht heute live und im Wesentlichen besteht die große Änderung darin, dass der Charakter jetzt eine neue Fähigkeit hat, die es ihm ermöglicht, eine Falle zu starten, die Gegner in der Nähe verlangsamt und Schaden zufügt. Es ist als Pig Pen bekannt und wird es zweifellos umso schwieriger machen, sich Roadhog zu stellen.

Der Rest der Ausrüstung des Charakters bleibt gleich, und das könnt ihr in der Skizze der Überarbeitung unten sehen.