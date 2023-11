Overwatch 2: Mauga Hands-On - Große Persönlichkeit, großes Potenzial

HQ

Inzwischen haben Sie Mauga vielleicht selbst ausprobiert. Der samoanische Panzer – der 39. Held von Overwatch – war am vergangenen Wochenende im Rahmen der BlizzCon für alle spielbar. Aber wenn ihr noch keine Gelegenheit hattet, die Kontrolle über den neuesten Charakter des Shooters zu übernehmen, oder wenn ihr herausfinden wollt, wie er wahrscheinlich in die Meta passen wird (und ob er einen Nerf braucht), hier sind unsere Erfahrungen mit Mauga.

Mauga fühlt sich an wie ein Reinhardt-Panzer. Er will seinen Feinden auf Tuchfühlung gehen, es mit ihnen aufnehmen und gleichzeitig Gesundheit zurückgewinnen, je mehr Menschen er in Brand steckt und mit seinen massiven Maschinengewehren niederschießt. Sein Primärfeuer kommt von "Gunny" und kann Gegner verbrennen, wenn sie genug Schaden erleiden, was perfekt mit seinem Sekundärfeuer "Cha Cha" zusammenarbeitet und euren brennenden Gegnern kritischen Schaden zufügt. Wann immer Mauga kritischen Schaden verursacht, gibt ihm das auch ein wenig temporäre HP. Es hört sich vielleicht so an, als wären diese Kettengewehre auf mittlere Distanz am nützlichsten, aber da du sie beide gleichzeitig wie eine Schnellfeuerflinte abfeuern kannst, bist du am stärksten, wenn du sie aus nächster Nähe bekommst.

HQ

Mit Maugas Angriff, der dem von Reinhard ähnelt, aber mit einem großen Stampfen endet, der Schaden verursacht und Gegner in größerer Reichweite zurückstößt, kommt ihr leicht auf Tuchfühlung, während ihr diejenigen direkt unter Maugas Füßen zermalmt und betäubt. Mauga ist jedoch nicht nur ein Tank, der vor seinem Team davonlaufen will, denn seine Fähigkeit "Herzlicher Überschlag" ermöglicht es Teamkameraden und Mauga selbst, sich zu heilen, während er in einem AoE für kurze Zeit Schaden verursacht. Seine ultimative Fähigkeit kann auch eine Gruppe von Gegnern an Ort und Stelle halten, was eine große Synergie mit anderen ultimativen Fähigkeiten ermöglicht, die in einem Gebiet Schaden verursachen, wie dem von Reaper oder Pharah.

Werbung:

Wenn seine Fähigkeiten aus dem Weg geräumt sind, wie spielt Mauga? Nun, er ist wirklich ein absolutes Biest. Es ist sehr schwer, an diesem Helden zu sterben, selbst wenn man niemanden hat, der einem als Mercy folgt. Deine eigenen Heilwerkzeuge sind unglaublich stark und solange Feinde in Sicht sind und du Cardiac Overdrive hast, ist die Abklingzeit ausgeschaltet. Mauga fühlt sich besonders übermächtig, wenn er sich durch andere Panzer kämpft. Wie bereits erwähnt, funktioniert der gleichzeitige Einsatz beider Geschütze auf kurze Distanz unglaublich gut, und wenn ihr euch in der Nähe eines anderen großen Panzermodells befindet, ist es für eure Kugeln schwer, sie zu verfehlen. Wenn ich einen anderen Mauga im Kampf traf, ging es oft darum, wer zuerst beide Abzüge betätigte, um zu entscheiden, wer lebend herauskam.

Dieser Held ist sehr leicht zu erlernen. In nur wenigen Spielen hatte ich das Gefühl, dass ich das Wesentliche von ihm verstanden habe, mit einer kleinen Ausnahme. Maugas ultimative Fähigkeit kann ein paar Versuche brauchen, um richtig zu werden, da sie dich auch innerhalb des Wirkungsbereichs gefangen hält, wenn du also nur ein paar Feinde fängst und sie dann tötest, besteht die Chance, dass die Gegner draußen dich jetzt zu einem leichten Ziel machen können. Glücklicherweise kannst du die ultimative Fähigkeit einfach abbrechen, bevor sie auf natürliche Weise abläuft, so dass es einfach ist, zu entkommen, wenn du deine ultimative Fähigkeit verlegst oder alle Feinde darin schnell ausschaltest.

Es scheint, dass Mauga die Meta mehr in Richtung Rushen an der Seite deines Teams verschieben wird. Mit der Heilung, die sein Cardiac Overdrive bietet, macht er sich nicht nur selbst zu einer einschüchternden Präsenz, sondern solange sein Team Schaden verursacht, ist es auch ziemlich schwer zu töten. Natürlich ist das nur eine Fähigkeit, aber es fühlt sich wirklich wie der Game Changer mit Mauga an. Der Rest seiner Ausrüstung ist stark und seine Geschütze sind eine große Bedrohung für feindliche Panzer, aber sie können von Helden wie Sombra, Moira und Tracer gekitet werden.

Werbung:

Es gibt jedoch nicht viel, was Mauga tun kann, um sein Team zu beschützen, wenn Cardiac Overdrive ausgefallen ist. Er kann angreifen und sich selbst zur Zielscheibe machen, aber sollte das gegnerische Team einfach weglaufen und ihn ignorieren, können sie sein Team ohne große Probleme ausschalten. Er wird wahrscheinlich mit der Zeit einige Nerfs bekommen, da sich so ziemlich jeder Overwatch 2-Held zu stark anfühlt, wenn er zum ersten Mal veröffentlicht wird, aber Mauga fühlt sich nicht annähernd so kaputt wie Rammatra zum Beispiel. Er hat seine eigene Nische als Panzer, der in der Lage ist, sich durch feindliche Panzer zu schreddern und eine Menge Chaos zu verursachen, indem er dorthin rennt, wo die Kämpfe am heftigsten sind. Obwohl er auf dem Papier wie ein Fleischkopf aussieht, gibt es auch das Potenzial, mit Mauga sehr strategisch vorzugehen, und wenn du den Moment wählst, in dem du dich entscheidest, das meiste Chaos zu verursachen, wirst du wahrscheinlich mit ihm spielen. Er wird seit 2021 gehänselt, aber mit seiner Persönlichkeit, seinem Aussehen und seinem Gameplay hat Mauga das Gefühl, dass sich das Warten gelohnt hat.