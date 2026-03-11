Die neue Eintrittsgebühr für den Kölner Dom löst Gegenreaktionen aus

HQ

Pläne, Eintrittspreise für den Kölner Dom, haben in Deutschland Kritik ausgelöst, wobei viele argumentieren, dass Gebühren für Besucher den Zugang zur berühmten Kirche gesellschaftlich unfair machen könnten. Kathedralbeamte sagen, dass ein Ticketsystem, das voraussichtlich im Juli eingeführt wird, notwendig ist, um die steigenden Wartungskosten zu decken.

Der Eintritt für Touristen wird voraussichtlich zwischen 12 und 15 € kosten, allerdings bleiben Gottesdienstbesucher ausgenommen. Befürworter des Erhalts der Kathedrale, darunter die Architektin Barbara Schock-Werner, warnen, dass hohe Preise viele Menschen daran hindern könnten, eines der wichtigsten religiösen Wahrzeichen des Landes zu besuchen.

Wie sie sagt (über The Guardian): "Ich würde das für die Menschen in Köln und der Umgebung für unfair halten. Wenn nur die Wohlhabenden es sich leisten können, in eine Kirche zu gehen, halte ich das für sozial ungerecht. Es müssen auch nicht-kommerzielle Räume vorhanden sein. Die Leute sollten nicht für alles bezahlen müssen – schon gar nicht dafür, eine Kirche zu besuchen."

Die Kathedralbehörden sagen, dass die Instandhaltung des historischen Gebäudes nun etwa 16 Millionen Euro pro Jahr kostet, während die Einnahmen in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Die zwischen 1248 und 1880 erbaute Kathedrale wurde 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und zieht jährlich etwa sechs Millionen Besucher an.