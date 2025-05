Die NBA Conference Finals stehen fest und stecken voller Überraschungen

HQ

Die höchste Basketball-Liga der Welt geht in die Endphase ihrer Nachsaison. In den Conference Finals wird der Titel des Conference Champions vergeben. Wie Sie vielleicht wissen, besteht die NBA aus der Eastern und der Western Conference, wodurch die Vereinigten Staaten in zwei verschiedene Teile unterteilt sind. Die beiden Conference-Sieger treten in den NBA-Finals gegeneinander an, um um die Trophäe Larry O'Brien zu kämpfen. Und dieses Jahr verspricht ein vielversprechendes Jahr zu werden.

Beginnend mit der Europa-nächsten Conference werden in der Eastern Conference die Indiana Pacers gegen die New York Knicks antreten. Die beiden Finalisten sind die große Überraschung, sie eliminieren den Titelverteidiger und eines der besten Teams der regulären Saison. Das Team aus Indianapolis hätte die Cleveland Cavaliers, die eine sehr gute reguläre Saison spielten, fast vom Platz gefegt und belegte mit 4:1 den ersten Platz in der Tabelle. Und was das Team aus dem Big Apple betrifft, so eliminierten sie eine Mannschaft der Boston Celtics, die weniger wie der Meister der vorherigen Saison aussah. Die Achillessehnenverletzung von Jayson Tatum und die schwache Leistung des Teams führten zu einem 4:1-Sieg für die Knicks. So werden wir die Conference-Finals der Saisons 1993/94, 1998/99 und 1999/2000 noch einmal erleben.

Und zum Schluss mit der pazifischen Mannschaft wird es neben einem noch nie dagewesenen Conference-Finale das erste Mal seit 1996 sein, dass keine Teams aus dem Bundesstaat Kalifornien oder Texas teilnehmen, wenn die Oklahoma City Thunder gegen die Minnesota Timberwolves antreten. In diesem Match-up wird einer der vielversprechendsten jungen Kerne der Thunder gegen eines der Gesichter der Liga antreten: Anthony Edwards und die Wolves. Die Oklahoma Thunder haben die Denver Nuggets, den Meister von vor zwei Jahren, in Spiel 7 eliminiert und die Minneapolis Thunder haben die verletzungsgeplagten Golden State Warriors mit 4:1 eliminiert.

Mögliche Meilensteine der NBA Conference Finals 2025

Diese Matchups sind sehr interessant, weil sie Auswirkungen auf die langfristige Zukunft der Liga haben. Die Indiana Pacers könnten nach 25 Jahren in die NBA-Finals zurückkehren und ihren ersten Ring gewinnen. Auch die New York Knicks kehrten 26 Jahre später in die Finals zurück, obwohl sie vor mehr als 50 Jahren zwei Meisterschaften gewonnen hatten. Oklahoma City Thunder gewannen vor dem Ortswechsel einen Ring, aber jetzt haben sie seit 2012 nicht mehr an einem Finale teilgenommen. Und die Minnesota Timberwolves streben ihren ersten Finaleinzug überhaupt an.

Das erste Spiel der West-Serie findet am Mittwoch, den 21. September um 1:30 Uhr BST, 2:30 Uhr MESZ Uhr Uhr (Dienstagabend 20) statt und in der Serie Ost beginnt sie am Donnerstag, den 22. September um 1:00 Uhr BST, 2:00 Uhr MESZ Uhr (Mittwochabend 21).

Welche Teams werden es deiner Meinung nach in die Finals schaffen?