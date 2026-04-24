Die NATO sagt, es sei für die USA nicht möglich, Spanien auszusetzen, nachdem interne E-Mails dies nahelegten,

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Donald Trump hat sowohl konsequent die NATO als auch Mitgliedstaaten kritisiert, die sich weigern, an US-Militäraktionen im Iran teilzunehmen oder sie zu billigen. Insbesondere Spanien hat sich direkt gegen die Art und Weise ausgesprochen, und kürzlich deutete eine im Pentagon kursierende E-Mail darauf hin, dass die USA versuchen könnten, Spanien aus der NATO auszuschließen.

Aber das scheint keine rechtliche Grundlage zu haben, das wurde von einem NATO-Beamten gegenüber der BBC bestätigt.

Genauer gesagt erklärte der Beamte, dass der Gründungsvertrag "keine Bestimmung zur Aussetzung der NATO-Mitgliedschaft oder Ausschluss vorsieht", was bedeutet, dass die USA keine rechtliche Grundlage oder Berechtigung haben, die Ausweisung anderer NATO-Mitglieder zu fordern, unabhängig von der Haltung zu militärischen Maßnahmen im Iran.

Spanien war eine der kritischsten Stimmen in Trumps Krieg, zum Beispiel indem es den USA verweigerte, spanische Luftwaffenstützpunkte auf seinem Territorium für Angriffe auf den Iran zu nutzen, wie etwa die Marinebasis Rota und die Luftwaffenbasis Morón.

Bezüglich der Pentagon-E-Mail sagte Pedro Sánchez Folgendes zu Reportern:

"Wir arbeiten nicht auf Basis von E-Mails. Wir arbeiten mit offiziellen Dokumenten und offiziellen Positionen, die in diesem Fall von der Regierung der Vereinigten Staaten vertreten wurden. Spanien arbeitet voll mit seinen Verbündeten zusammen, aber immer im Rahmen des Völkerrechts."