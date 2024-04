Die nächsten Staffeln von Disney Speedstorm werden mit echtem Geld bezahlt

HQ

Gameloft hat einen Beitrag mit einem Update für zukünftige Disney Speedstorm Inhalte veröffentlicht. Das in Barcelona ansässige Studio wird bald einige neue Funktionen für den Renntitel einführen, von denen die bemerkenswertesten Turniere sind.

Dank des Feedbacks der Community werden die Turniere globale Wettbewerbe sein, die nach Saisons getrennt sind (der erste beginnt mit Saison 7, die am 17. April erscheint), in denen ihr Vault-Punkte verdienen könnt, mit denen ihr dann sowohl kostenloses als auch Premium-Zubehör kaufen könnt. Die Staffeln werden nun in zwei Teile mit jeweils 4 oder 5 Kapiteln unterteilt. Dies bringt jedoch auch Änderungen für Goldpässe und Vaults-Pässe mit sich, da erstere ab sofort nur noch mit echtem Geld und nicht mit Ingame-Währung gekauft werden können.

Jeder dieser Goldpässe (zwei pro Saison) kostet 9,99 € und 19,99 € und wird außerdem mit einem Upgrade um 15 Stufen geliefert.

Natürlich ist diese Änderung in der Belohnungspolitik des Spiels nicht bei allen Disney Speedstorm -Piloten gut angekommen, die ihre Beschwerden und Zweifel an der Zukunft des Spiels im Reddit-Unterforum geteilt haben. Einige rufen sogar zu einem direkten Boykott des Spiels auf. Wir werden sehen, ob dieser neue Weg für Disney Speedtorm sie zum Erfolg führt oder ob sie vom Weg abkommen.