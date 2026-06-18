Die nächste Serie der Stranger Things-Schöpfer The Boroughs wurde nach einer Staffel abgesetzt

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Netflix hat The Boroughs, die nächste Serie mit den Stranger Things-Schöpfern, den Duffer-Brüdern, nach nur einer Staffel abgesetzt. Die Serie, in der Bill Pullman, Alfred Molina, Geena Davis, Denis O'Hare und weitere mitwirkten, wurde mit Senioren Stranger Things genannt, da sie einer Gruppe von Rentnern folgte, die ein übernatürliches Wesen daran hindern müssen, Zeit zu stehlen.

Die von Jeffrey Addiss und Will Matthews erschaffene Serie hatte Matt und Ross Duffer als ausführende Produzenten an Bord. Es gab einen Plan, sie drei Staffeln lang zu zeigen, und ein Großteil des Casts und der Autoren war bereit für eine neue Staffel. Wie Deadline berichtet, könnte die Entscheidung, die Serie zu streichen, etwas schockierend sein, da der Autorenraum für Staffel 2 bereits begonnen hatte. Es wird darauf hingewiesen, dass dies bei hochkarätigen Serien häufig vorkommt.

The Boroughs kam frisch nach dem Serienfinale von Stranger Things und fügte sich genau in diese Nische einer Gruppe unwahrscheinlicher Helden ein, die sich einer übernatürlichen Bedrohung stellen. Die Sendung verzeichnete am Eröffnungswochenende 5,6 Millionen Aufrufe, was in der ersten Woche insgesamt 9,5 Millionen Aufrufe ergab. Diese Zuschauerzahlen sanken jedoch schnell, was bedeutete, dass Netflix selbst mit Millionen Zuschauern den Preis The Boroughs nicht ganz entschuldigen konnte.