Die nächste große Erweiterung von Elden Ring: Nightreign erscheint diesen Dezember

Seit seiner Veröffentlichung Anfang des Jahres hat sich Elden Ring: Nightreign immer stärker entwickelt und sich als eines der intensivsten Koop-Abenteuer des Jahres etabliert - und nach Deep of Night und Everdark Sovereigns ist es nun Zeit für die nächste große Erweiterung.

Während der heutigen State of Play-Ausgabe enthüllte Sony, dass The Forsaken Hollows am 4. Dezember veröffentlicht wird und eine ganze Fülle neuer Inhalte einführen wird. Unter anderem zwei neue spielbare Klassen. Der Gelehrte - ein magisch geschickter Akademiker und der Bestatter (nein, nicht der Wrestler) - der sowohl mit seinem Glauben als auch mit seiner brutalen Kraft kämpft.

Außerdem wird es in Limveld zwei brandneue Bosse geben, zusammen mit einigen exotischen und herausfordernden Ruinen. Diejenigen, die sich für eine Vorbestellung der Erweiterung entschieden haben, erhalten außerdem einige zusätzliche Inhalte in Form eines digitalen Artbooks und eines Mini-Soundtracks.

