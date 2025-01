Die nächste Erweiterung von Everspace 2 wird diesen Frühling erscheinen

HQ

Entwickler Rockfish Games hat angekündigt, wie er die Welt von Everspace 2 erweitern will. Es hat gerade die nächste Erweiterung für den großen Titel bestätigt, die als Wrath of the Ancients bekannt ist und die Spieler in neue und verbesserte bestehende Sternensysteme führen wird, um ein neues Kapitel der Handlung zu erleben.

Uns wurde gesagt, dass die Spieler in Wrath of the Ancients gegen "außerirdische Feinde und uralte Bedrohungen" kämpfen werden, als Teil einer neuen Geschichte, die an die Haupterzählung des Spiels anknüpft. Die genaue Inhaltsangabe der Handlung verleiht dem, was die Erweiterung erkunden wird, ein wenig zusätzliche Farbe:

"Mysteriöse Angriffe haben menschliche Siedlungen in Cluster 34 verwüstet, Fraktionen an der Macht destabilisiert und Überlebende stranden lassen. Mit dieser Zerstörung ist der unruhige Frieden zwischen der Menschheit und Okkar bedroht – Weltraumpiloten werden sich in die Heimatwelten von Okkar wagen, um die Wahrheit hinter der Bedrohung herauszufinden, bevor der Krieg die DMZ wieder entfacht."

Wrath of the Ancients wird nicht nur eine Sammlung bestehender Sternensysteme verbessern, sondern die Spieler über eingeführte Warp-Tore auch zu vier neuen Sternensystemen führen. Wir werden auch in der Lage sein, die Heimatwelten von Okkar und Aethon zu besuchen und sogar zusätzliche Geheimnisse und Goodies zu entdecken, die sich in Cluster 34 befinden. Natürlich werden diese neuen Gebiete auch frische Feinde beherbergen und neue Ausrüstung und Waffen zu entdecken haben.

Während ihr euch den Ankündigungstrailer für die Wrath of the Ancients -Erweiterung von Everspace 2 unten ansehen könnt, könnt ihr sie euch diesen Frühling auf PC, PlayStation und Xbox ansehen, wenn sie ihre große Ankunft feiert. Was das genaue Datum betrifft, so muss Rockfish dies noch bestätigen.