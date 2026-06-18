Die Mutanten stehen dem perfekten Organismus gegenüber Alien vs. X-Men

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Wir haben in der Vergangenheit gelegentlich gesehen, wie der furchterregende Xenomorph ins Marvel-Universum eingeschlichen ist, wie zuvor Alien vs. Avengers zeigte, was passierte, wenn die mächtigsten Helden der Erde gegen den perfekten Organismus kämpfen mussten. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass die Kinder des Atoms, die Mutanten, sich mit der furchteinflößenden kosmischen Spezies messen.

Marvel hat Alien vs. X-Men angekündigt, was im Grunde genau das ist, was man vielleicht denkt. Die Handlung sieht die X-Men ins All aufbrechen, um ein Phönix-Ei zu suchen, nur um stattdessen kopfüber auf Xenomorphs zu treffen. Von hier an stellt sich die Frage, wer überleben wird, wenn die ultimative Spezies gegen die derzeit am weitesten entwickelte Form der Menschheit antritt.

Die Handlung des Comic-Crossovers wird so erklärt: "Die X-Men suchten nach einem Phoenix-Ei. Sie fanden noch etwas anderes. Die X-Men kehren mit tödlicher Fracht zur Erde zurück, und ein gewalttätiger Kampf zwischen Mutanten und Außerirdischen beginnt. Wird ein unerwarteter Verbündeter das Blatt zugunsten der X-Men wenden? Wird jemand die Erfahrung überleben? Die nächste Entwicklung von Marvels mächtigsten Mutanten beginnt! Außerdem: Eine junge Kitty Pryde erlebt ihren größten Albtraum, als sie von zwei der größten Schrecken der Galaxie gejagt wird: den Brood und den Xenomorphs!"

Geschrieben von Kieron Gillen und mit Zeichnungen von Geraldo Borges, gilt Alien vs. X-Men als "Saga", die zudem eine zusätzliche Handlung in Form einer vierteiligen Bonusgeschichte des X-Men-Schöpfers Chris Claremont bieten wird. Die erste Ausgabe des Comic-Laufs erscheint am 16. September und Sie können unten das Cover sehen, wie von Ryan Stegman illustriert.

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