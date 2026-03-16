Die Miami Open beginnt diese Woche mit allen ATP Top 10 bis auf Novak Djokovic, der erneut verletzt ist

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Unmittelbar nach Indian Wells folgt das zweite Masters 1000 der Saison, das Miami Open, mit den meisten der Top-10-Spieler gesetzt, die voraussichtlich teilnehmen werden... außer Novak Djokovic, der am Sonntag nach einer Schulterverletzung seinen Rückzug bekannt gab.

Der 38-Jährige zeigte in einem Duell, das er gegen Jack Draper verlor, auf einem enormen Niveau und wollte die 650 Punkte, die er im letzten Jahr vor dem Finaleinzug (verlor gegen Jakub Mensik) gewonnen hatte, verteidigen, hat aber bestätigt, dass er nicht in Miami sein wird und höchstwahrscheinlich bis zur Sandsaison mit den Monte-Carlo Masters am 4. und 12. April pausieren wird.

Ohne Djokovic (der auf Platz 4 der Welt zurückkehren wird, überholt von Zverev aufgrund von Punkten), sind dies die Top 10 Spieler, die in Miami erwartet werden:



Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Lorenzo Musetti

Alex de Minaur

Taylor Fritz

Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Daniil Medwedew

Alexander Bublik



Die Auslosung der Miami Open findet am Montag um 16:00 Uhr MEZ, 15:00 GMT statt. Das Hauptfeld der Miami Open beginnt am Freitag, den 20. März, und endet am Sonntag, den 29. März.

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bleiben Favoriten auf das Finale, obwohl das auch bei drei vorherigen Turnieren in diesem Jahr der Fall war (Australian Open, Qatar Open und Indian Wells) und eines der beiden früher im Wettbewerb ausschied...