Die Melania-Trump-Dokumentation wurde wegen "jüngster Entwicklungen" aus den südafrikanischen Schauplätzen abgezogen

HQ

Die Dokumentation Melania, die die First Lady in den Wochen vor der zweiten Amtseinführung ihres Mannes verfolgen soll, wurde nur wenige Tage vor der geplanten Veröffentlichung aus den Kinos in Südafrika zurückgezogen. Der lokale Verleiher Filmfinity erklärte, die Entscheidung sei aufgrund von "jüngsten Entwicklungen" getroffen worden, wollte jedoch nicht angeben, was den Rückzug ausgelöst hat, und betonte, dass das Unternehmen von keiner externen Partei unter Druck gesetzt wurde.

Obwohl Amazon 40 Millionen Dollar für die Filmrechte investierte und zig Millionen mehr für Marketing ausgab, waren die Zahlen der Vorverkaufstickets Berichten zufolge niedrig. Der Regisseur des Films, Brett Ratner, sorgte ebenfalls für Kontroversen wegen früherer Vorwürfe sexueller Fehlverhaltens aus dem Jahr 2017, was die polarisierende Natur der Dokumentation verstärkte. Südafrikanische Theaterketten hatten erwartet, dass die Veröffentlichung den lokalen Vorschriften entsprach, doch die Absage erfolgte abrupt.

Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen zwischen der südafrikanischen Regierung und Trump, dessen jüngste Äußerungen über das Land und Handelsstreitigkeiten das lokale Publikum verärgert haben. Es bleibt unklar, ob politische Spannungen, niedrige Ticketverkäufe oder eine Kombination von Faktoren Filmfinity dazu veranlassten, die Veröffentlichung abzusagen...