Die Macher von Cobra Kai denken über ein Prequel über Mr. Miyagi nach

Die TV-Serie neigt sich dem Ende zu, aberCobra Kai die Schöpfer Hayden Schlossberg, Josh Heald und Jon Hurwitz scheinen noch nicht ganz bereit zu sein, sich von der Welt des Karate zu verabschieden. Der Hollywood Reporter sprach kürzlich mit ihnen über die Möglichkeit, in Zukunft weitere Spin-offs zu bekommen, und Schlossberg antwortete:

"Auf jeden Fall! Wir denken ständig über Spinoffs mit Cobra Kai nach. Cobra Kai selbst ist in gewisser Weise ein Spin-off von The Karate Kid. Wir haben den Tyrannen aus "Karate Kid" genommen, wir haben diesen Ast genommen und unseren eigenen Baum daraus gemacht, und wir haben das Gefühl, dass wir das mit jedem der Charaktere in der Serie machen könnten. Wir haben definitiv darüber nachgedacht, da wir die Dinge mit allen Charakteren verbinden. Wir denken darüber nach, wie viel Spaß es macht, ihnen in ihrer Zukunft zu folgen, und darüber hinaus denken wir über die Vergangenheit nach. Das ist einer der Gründe, warum wir in dieser Staffel die Miyagi-Box-Geschichte gemacht haben. Es wirft all diese Fragen über Mr. Miyagi und sein Leben auf, und das war etwas, was wir schon seit einiger Zeit machen wollten."

Als die Frage aufkam, ob sie eine Serie speziell über Mr. Miyagi machen würden, antwortete Schlossenberg:

"Ich würde sagen, dass wir das auf jeden Fall machen wollen und darüber gesprochen haben."

Möchtest du eine Mr. Miyagi Prequel-Serie sehen?