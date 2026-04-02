Die Lösung für die steigenden Preise für Gaming-Hardware ist, laut Analyst "Konsolen loszuwerden"

HQ

Es scheint eine bedauerliche Tatsache zu sein, dass Videospielkonsolen bald deutlich teurer sein werden als vor zehnundzwanzig Jahren. Gerüchte, dass die PlayStation 6 zum Start 1000 Dollar kosten würde, kursieren weiterhin, egal wie unbelegt sie zum Zeitpunkt des Schreibens sind. In dieser Preisklasse könnten sich viele Leute das Upgrade vielleicht nicht leisten können, aber ein Analyst könnte eine Lösung für das Problem haben.

Der Gaming-Branchenanalyst Michael Pachter glaubt, dass die Zukunft allein im Streaming liegt. In seinem Podcast sagte er, dass wir in Zukunft sogar das vollständige Ende der Konsolen sehen könnten. "Ich glaube, die Preise werden weiter steigen, und ich denke, die Lösung dafür ist, Konsolen loszuwerden und stattdessen Spiele auf dem Fernseher zu streamen", sagte er und behauptete außerdem, dass er seit zehn Jahren das Ende des Konsolenlebenszyklus vorhersagt.

Es sieht so aus, als würde die nächste Konsolengeneration deutlich anders sein als das, was wir bisher gesehen haben. Die PlayStation 6 und Project Helix werden anscheinend nicht direkt gegeneinander antreten, da sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Sollten auch die Preise explodieren, ist es wahrscheinlich, dass dies ein Next-Gen-Erlebnis wird, das durch aktuelle Mitläufer behindert wird. Wenn du dachtest, die PS4 habe zu lange gehalten, stell dir vor, wie lange Sony immer wieder neue Spiele auf der PS5 veröffentlichen muss, um die Nutzerschaft zufriedenzustellen.

Das vollständige Ende von Videospielkonsolen scheint keine realistische Option zu sein. Es ist schwer, sich eine Zukunft vorzustellen, in der Nintendo uns zum Beispiel nicht irgendeine verrückte Maschine zuwirft. Aber wenn es um Sony und Microsoft geht, ist klar, dass sie beide auch am Spiele-Streaming interessiert sind und vielleicht versuchen, es genau so zu knacken, wie Pachter es vorhergesagt hat.