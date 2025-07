Die LEC zeigt sich beim MSI 2025 groß raus, indem sie die ersten K.o.-Stimmen der Bracket Stage erreicht

HQ

Es war eine ziemlich katastrophale Leistung der League of Legends EMEA Championship beim internationalen Mid-Season Invitational, denn nachdem zwei Teams während der Play-In-Phase aus dem Turnier ausgeschieden sind, sind nach einem arbeitsreichen Wochenende zwei weitere Teams nach Hause gegangen und beide waren die LEC-Vertreter...

Sowohl G2 Esports als auch KOI sind ausgeschieden, indem sie ihr erstes Spiel im oberen Bracket verloren haben, aber auch das anschließende Match im unteren Bracket. G2 Esports fiel zuerst auf Gen.G Esports und dann auf FlyQuest, während KOI gegen BiliBili Gaming und dann auch gegen CTBC Flying Oyster kämpfte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass die LEC das MSI 2025 auf den Plätzen sieben und acht beendet und bedeutet, dass am Worlds 2025 maximal drei LEC-Teams anwesend sein werden. Was die nächsten Schritte für MSI betrifft, so geht das Turnier für uns in Europa morgen früh weiter.