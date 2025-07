Die MSI 2025 Bracket Stage ist eingerastet

HQ

Zwei Teams sind bereits aus dem 2025 Mid-Season Invitational für League of Legends ausgeschieden. Das Play-In Stage steht in den Büchern und das bedeutet, dass sowohl Furia als auch GAM Esports frühzeitig nach Hause fliegen werden, während G2 Esports und Bilibili Gaming überleben, um einen weiteren Tag in der Bracket Stage zu leben.

Das internationale Event, das in Vancouver, Kanada, stattfindet und bis zum 12. Juli läuft, hat jetzt nur noch acht Teams, die am Leben sind, und da das der Fall ist, wissen wir, wie diese acht in der Doppelausscheidungsrunde der Bracket Stage gesetzt wurden.

So wie es aussieht, sieht die erste Runde der Matchups wie folgt aus:



Gen.G Esports vs. G2 Esports



Anyone's Legend vs. FlyQuest



KOI vs. Bilibili Gaming



CTBC Flying Oyster vs. T1



Der Rest des Brackets ist unten zu sehen, wobei es bis zum großen Finale am nächsten Sonntag geht, bei dem ein Sieger ermittelt wird, bei dem dieses Team ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar und einen direkten Platz für Worlds 2025 erhält.