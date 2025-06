Die langjährige 'Princess Peach'-Darstellerin enthüllt, dass sie ersetzt wurde

HQ

Die langjährige Synchronsprecherin von Peach and Toad in den Mario-Spielen, Samantha Kelly, hat bestätigt, dass sie der Figur in Zukunft nicht mehr ihre Stimme leihen wird. Dies markiert das Ende einer 18-jährigen Tätigkeit von Kelly als Peach, die der Figur in unzähligen Spielen ihre Stimme lieh.

"Danke für so viele Jahre der Freundschaft und Freude. Ich bin traurig, dass es vorbei ist, ich hätte Peach and Toad wirklich für immer meine Stimme leihen wollen", sagte Kelly über Instagram. "Nintendo hat mir gestern mitgeteilt, dass sie beschlossen haben, diese Rollen neu zu besetzen."

"Ich bin dankbar, dass ich diese Stimmen so viele Jahre lang machen durfte. Peach und Toad sind so starke und schöne Charaktere, dass ich bete, dass sie ewig leben, egal wer sie spricht", fuhr sie fort. Die Fans glauben, dass Mario Kart World eine neue Ära für viele Mario-Legenden einläutet, und es scheint, dass wir von diesem Zeitpunkt an eine etwas andere Peach-Stimme hören werden.

Wie wir wissen, ist auch Charles Martinet, der Mario viele Jahre lang seine Stimme lieh, von seinem Auftritt zurückgetreten. Im Gegensatz zu Kelly dient Martinet Nintendo jedoch als Mario-Botschafter.