HQ

Mit dem nächsten großen Minecraft Live-Event, das für Mitte Oktober geplant ist, hat Mojang damit begonnen, zu enthüllen, welche von drei neuen Kreaturen sich in Zukunft der blockigen Sensation anschließen könnte. Wie jedes Jahr veranstaltet der Entwickler eine Community-Abstimmung, bei der die Fans entscheiden können, welchen Mob sie als nächstes ins Spiel bringen wollen, der erste dieser drei Mobs wurde nun enthüllt.

Und es mag verrückt erscheinen zu denken, dass es so lange gedauert hat, bis es in Betracht gezogen wurde, aber die Krabbe könnte zu Minecraft kommen. Das Krustentier könnte ins Spiel kommen, vorausgesetzt, es schlägt die beiden Mobs, gegen die es in der Community-Abstimmung antritt.

Was diesen Mob so besonders macht, ist, dass er in Mangroven-Sumpfbiomen lebt und dass die Spieler seine riesige Klaue verwenden können, um weiter entfernte Blöcke zu platzieren. Es gibt keine Erwähnung seines Platzes als Nahrungsquelle, aber zweifellos ist er auch eine leckere Kreatur.

Die anderen beiden Mobs werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben, und wann die Mob-Abstimmung stattfinden wird, beginnt am 13. Oktober um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ und endet etwa 48 Stunden später, kurz bevor der Gewinner während Minecraft Live am 15. Oktober 2023 bekannt gegeben wird.