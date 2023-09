Minecraft Live kehrt nächsten Monat zurück

HQ

Einmal im Jahr möchte Mojang die gesamte Minecraft-Community zu einem Livestream versammeln, der den blockigen Titel feiert, aber auch hervorhebt, was in den nächsten 12 Monaten hinzugefügt und eingeführt werden soll. Wir wissen jetzt, wann die Minecraft Live-Show 2023 stattfinden wird.

Die Show, die am 15. Oktober 2023 um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ stattfinden soll, verspricht eine Stunde Minecraft Güte, in der Mojang in Neuigkeiten über das Hauptspiel und Minecraft Legends eintauchen wird, zukünftige Inhalte anteasern und den Gewinner des Mob Vote 2023, wobei die siegreiche Kreatur schließlich zu Minecraft hinzugefügt wird. Es wird nicht erwähnt, für welche Kreaturen man abstimmen kann, aber uns wurde gesagt, dass die Abstimmung am 13. Oktober beginnt, also erwarten Sie, bald mehr zu hören.

Wenn die Show stattfindet, können Sie sie live auf dem YouTube-Kanal von Minecraft verfolgen.