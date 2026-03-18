Die Kosten für die Goldene Kuppel steigen auf 185 Milliarden Dollar

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Die Vereinigten Staaten haben die geschätzten Kosten ihres "Golden Dome"-Raketenabwehrsystems auf 185 Milliarden US-Dollar erhöht, während sie die Entwicklung weltraumgestützter Fähigkeiten zur Bekämpfung neuer Bedrohungen beschleunigen.

Beamte erklärten, dass Unternehmen wie Lockheed Martin, RTX Corporation und Northrop Grumman als Schlüsselauftragnehmer dem Programm beigetreten sind und an Kommando- und Kontrollsystemen sowie fortschrittlichen Tracking-Technologien arbeiten.

Das System zielt darauf ab, bodengestützte Abfangjäger mit Satelliten zu kombinieren, die in der Lage sind, Raketenbedrohungen aus dem Weltraum zu erkennen und zu verfolgen. Während das Pentagon angibt, dass das Projekt im nächsten Jahrzehnt umgesetzt wird, erkennen die Behörden an, dass weltraumgestützte Abfangjäger weiterhin das herausforderndste und kostspieligste Element des Plans sind.

Initiiert von Trumps Regierung im Jahr 2025 und geplant, etwa 2029–2030 einsatzbereit zu sein, ist es als fortschrittliche, landesweite Version von Israels Iron Dome konzipiert, die weltraumgestützte Sensoren und Abfangjäger nutzt, um die gesamten USA vor fortschrittlichen Bedrohungen wie Hyperschall-Gleitfahrzeugen und interkontinentalen ballistischen Raketen zu schützen.